Eerste afvallers Oranje bekend: Bergwijn en Bizot niet in EK-selectie

Steven Bergwijn en Marco Bizot gaan niet met het Nederlands elftal naar het EK. De aanvaller en de keeper zijn de eerste afvallers uit de voorselectie.

12-voudig international Bergwijn kwam bij zijn club Tottenham Hotspur de laatste maanden nauwelijks meer aan spelen toe. Onder bondscoach Frank de Boer kwam Bergwijn in negen interlands tot precies één gespeelde minuut, in de met 2-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland.

Het thuislaten van Bizot, die eind vorig jaar onder De Boer zijn debuut maakte, heeft tot gevolg dat Jasper Cillessen, Tim Krul en Maarten Stekelenburg de doelmannen zijn in de groep.

Vanmiddag persconferentie

De Boer maakt vanmiddag gefaseerd bekend met welke 26 spelers Oranje gaat deelnemen aan het EK. Naast Bergwijn en Bizot moet hij dus nog zes spelers uit de 34-koppige voorselectie teleurstellen.

De bondscoach licht zijn keuzes rond 16.00 uur toe tijdens een persconferentie, die live te zien is via NOS.nl en in de NOS-app.

Trainingskamp

De beschikbare spelers van zijn definitieve selectie komen vrijdag bijeen in Zeist. Een dag later vertrekken ze naar Portugal voor een trainingskamp in de Algarve, waar ook een oefenduel met Schotland op het programma staat.

Oranje opent het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff Arena. Daarna volgen duels met Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) in Amsterdam.