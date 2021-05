België vaccineert 41-minners voorlopig niet met Janssen na overlijden vrouw

België stopt voorlopig met het inenten van mensen van 40 jaar en jonger met het Janssen-vaccin.

De Belgische regering zegt in een verklaring dat het besluit genomen is na het overlijden van een vrouw met een buitenlandse nationaliteit in een Belgisch ziekenhuis. Ze was in het buitenland via haar werkgever gevaccineerd met het Janssen-vaccin en was jonger dan 40.

De vrouw had ernstige trombose en een verlaagde hoeveelheid bloedplaatjes. Dat is de bekende zeldzame bijwerking van dit vaccin.

"Omdat er inderdaad een verband is tussen het overlijden en het vaccin, hebben we het Europees Geneesmiddelenagentschap gevraagd om de zaak verder te onderzoeken. Maar voor de brede bevolking hebben we beslist om het vaccin van Johnson & Johnson voorlopig niet meer toe te dienen aan mensen die 40 jaar of jonger zijn," zegt minister van Volksgezondheid Wouter Beke tegen de Vlaamse omroep VRT.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid (VWS) laat weten de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Het ministerie wordt over de inzet van geneesmiddelen geadviseerd door het Europees Medicijn Agentschap, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Gezondheidsraad. Ook zij houden deze meldingen goed in de gaten, zegt het ministerie.

Volgens het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb is er in ons land niemand overleden na een vaccinatie met Janssen.

Pauzeknop

Eerder werd onder meer in de VS en in Nederland tijdelijk gestopt met de toediening van het Janssen-vaccin nadat enkele mensen ongewone bloedstolsels hadden gekregen in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Na onderzoek van het Europees Medicijnagentschap (EMA), dat concludeerde dat de risico's extreem laag waren, is het vaccineren in ons land later weer hervat. Dat gebeurde ook in de VS.

Meer weten over deze zeldzame bijwerkingen? NOS op 3 legt uit: