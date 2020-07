Australische turnsport onder de loep genomen door mensenrechtencollege

De verhalen over mishandeling en vernedering van jonge turnsters door trainers en coaches blijven zich opstapelen en hebben in een aantal landen ook al tot actie geleid. In Nederland werd woensdag het topsportprogramma van de Oranje-vrouwenselectie stopgezet. De Australische turnbond maakte donderdag bekend dat het College voor de Rechten van de Mens het gymnastiekprogramma van het land onder de loep gaat nemen. Dit gebeurt na klachten van tenminste twintig turnsters.

De golf aan nieuwe onthullingen wereldwijd is in gang gezet door de documentaire 'Athlete A', die sinds eind juni op streamingsdienst Netflix is te zien. De documentaire gaat over de cultuur van angst en mishandeling binnen de Amerikaanse turnwereld.

Ook Australische turnsters, onder wie voormalige olympiërs, deelden hun verhaal. Ze spraken over een 'giftige cultuur' in de turnsport.

Onder andere Mary-Anne Monckton, winnares van twee zilveren medailles op de Commonwealth Games, schreef op Facebook dat ze door haar coaches gemanipuleerd werd en dat ze gedwongen werd om dingen te doen waar ze fysiek niet klaar voor was of niet toe in staat was. Ook kreeg ze in haar jeugd te maken met trainers die tegen haar schreeuwden.

Inzicht verwerven

De Australische turnbond (Gymnastics Australia) laat nu weten dat het College voor de Rechten van de Mens ermee heeft ingestemd een evaluatie uit te voeren om 'inzicht te verwerven in de cultuur van gymnastiek in Australië en eventuele belemmeringen die er kunnen zijn bij het melden van (misbruik)gedrag'.