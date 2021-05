Rechters kritisch over inloopkamers: 'Zaken worden afgeraffeld'

Meerdere rechters hebben stevige kritiek op de manier waarop rechtbanken proberen achterstanden in te lopen. Voor standaardzaken die tot nu toe te lang bleven liggen, is de zogenoemde inloopkamer bedacht als oplossing. Maar zaken die daar online en in bulk worden verwerkt, worden "afgeraffeld", zeggen rechters tegen Trouw.

In 30 procent van de hogerberoepszaken wachten partijen te lang op een uitspraak. De hoge werkdruk en achterstanden zijn door de coronacrisis nog verder toegenomen. Om die achterstanden vlot in te kunnen lopen, is afgelopen maart de 'inloopkamer' van start gegaan.

Die bestaat uit een team van rechters en juridisch medewerkers in opleiding, die in het gehele land helpen bij het wegwerken van achterstanden in bijvoorbeeld zaken die gaan over alimentatie, incasso, echtscheidingen en arbeidsongeschiktheid.

Ondanks bezwaren van de vakvereniging voor rechters en de centrale ondernemingsraad van de Nederlandse Rechtspraak heeft de Raad voor de rechtspraak het experiment met de inloopkamers doorgezet.