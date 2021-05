Rotterdam gastheer van eerste gecombineerde EK voor parasporten in 2023

Toen er begin dit jaar aangekondigd werd dat Nederland in 2023 de eerste gecombineerde Europese kampioenschappen voor parasporten wilde organiseren, moest er financieel en logistiek nog behoorlijk wat gebeuren om het ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. Nu is duidelijk dat het evenement doorgaat en dat Rotterdam de gastheer wordt.

De eerste editie van dit multisport evenement, waarbij voor het eerst verschillende parasporten gebundeld worden in en rond één stad, vindt plaats van 8 tot en met 23 augustus 2023. De hoofdlocatie wordt Rotterdam Ahoy.

Professionaliseren

"Met dit Nederlandse initiatief laten we de wereld zien dat parasporten erg belangrijk voor ons zijn en we denken echt dat het helpt om parasporten in het algemeen te professionaliseren", aldus Tamara van Ark, Minister van medische zorg en sport.

Ook Raymon Blondel, voorzitter van het Nederlands Paralympisch Comité, is trots het eerste gastland te zijn van de European Para Games. "Ik denk dat parasporten in Europa een equivalent verdienen van evenementen zoals de Asian Para Games en de Pan American Para Games."