Toch geen strengere regels voor haver- en sojadrink

Er komen in de EU toch geen strengere regels voor plantaardige alternatieven voor zuivel, zoals amandel-, soja- en haverdrink.

Het Europarlement had in oktober al voor die regels gestemd, maar de indiener heeft dat voorstel nu alsnog ingetrokken na een campagne van vegetariërs, veganisten en consumentenorganisaties.

'Alternatief voor melk'

Sojadrink mocht al geen sojamelk heten, maar in het voorstel zou iedere associatie of vergelijking met zuivel niet meer mogen. "Alternatief voor melk" of "kan gebruikt worden in plaats van kookroom", zou dan niet meer op verpakkingen mogen staan.

De Franse socialistische Europarlementariër Eric Andrieu had het voorstel ingediend. Hij werd onder meer gesteund door de Europese zuivelorganisatie EDA. "Dit voorkomt dat de verschillen tussen zuivel en zogeheten plantaardige alternatieven vervagen", zei Alexander Anton van EDA onlangs. "Want dat ondermijnt duidelijke informatie voor consumenten en dus de mogelijkheid voor burgers om tijdens hun dagelijkse boodschappen de producten te kiezen die ze echt willen."

'Censuur van plantaardige zuivel'

Maar na veel kritiek besloot Andrieu gisteravond het plan weer in te trekken. Proveg, een organisatie die zich inzet voor plantaardige voeding, startte een petitie tegen wat ze de 'censuur van plantaardige zuivel' noemde. Die werd ondertekend door bijna een half miljoen mensen.

Bedrijven die zuivelalternatieven maken zijn blij met de stap. "Het is essentieel dat we juridische obstakels wegnemen die de overgang naar een duurzaam voedselsysteem belemmeren, niet om nieuwe obstakels te introduceren", zegt Cecilia McAleavey van haverdrinkmaker Oatly.

Ook de VVD vindt het goed dat het voorstel is ingetrokken "De consument is niet gek. Die kan met de huidige regels het onderscheid tussen een product van dierlijke of plantaardige oorsprong prima maken", zegt VVD-Europarlementariër Jan Huitema.