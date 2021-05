Martin voltooit trilogie • Bernal na slechte dag: 'Yates was sterker'

We zijn razend benieuwd naar de reactie van Bernal. Wat gebeurde er in die steile kilometers op de slotklim? Had hij last van zijn rug? Was het een hongerklop? Slechte benen? Gelukkig stond hij net voor de camera.

Bernal: "Het was een zware dag voor mij. De laatste kilometers waren heel steil. Ik probeerde Yates te volgen, maar vandaag was hij sterker dan ik. Toen heb ik geprobeerd om met Caruso naar de finish te rijden, want hij staat tweede en is de grootste bedreiging, Ik wilde geen risico nemen", aldus de Colombiaan.

"Yates was vandaag indrukwekkend sterk vandaag. Ik heb mijn best gedaan en ik ben blij dat ik niet al te veel tijd heb verloren op Yates. Op Caruso, die tweede staat, heb ik een paar meter verloren. Op deze slechte dag verlies ik bijna niets op hem en heb nog marge op Yates. Ik moet zorgen dat ik met wat voorsprong in Milaan aankom. Of ik de Giro nou met 1 seconde of 2 minuten voorsprong win, dat maakt voor mij niet uit."

Bekijk de reactie van Bernal in de tweet hieronder.