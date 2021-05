Grote kopgroep op weg naar 'misschien wel lastigste aankomst bergop in de Giro'

De koplopers zijn bezig aan de afdaling naar Trento met een voorsprong van ruim 5 minuten op het peloton. Als de renners beneden zijn, rijden ze nog zo'n 50 kilometer door de vallei naar de voet van de tweede klim, de San Valentino (1e cat.).

Dan Martin is de best geklasseerde renner in de kopgroep. De Ier van Israel Start-Up Nation staat twaalfde op 15.10.