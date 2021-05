Giropeloton na tweede rustdag via zonnige vallei op weg naar steile slotklim

Het is niet dat er geen renners zijn die hun best doen om weg te komen. We zagen zojuist ook Remco Evenepoel vooraan. Maar de weg loopt nu al een tijdje naar beneden en de snelheid ligt hoog. Dat maakt het voor de aanvallers niet makkelijk om weg te komen. Er is dus nog geen kopgroep.

Over zo'n dertig kilometer komen de renners de eerste beklimming tegen (derde categorie).