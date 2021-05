De uitzending van 26 mei

De brandweer bij het Martiniziekenhuis in Groningen - ProNews

Leegloop brandweer dreigt Vijftien procent van de brandweervrijwilligers dreigt ermee te stoppen als de voorgenomen hervorming van het brandweerstelsel doorgaat. Dat blijkt uit documenten van het Veiligheidsberaad die in handen zijn van Nieuwsuur. Vrijwilligers zouden in de toekomst minder taken mogen doen, wat het werk voor hen onaantrekkelijk zou maken. Zo'n leegloop kan grote consequenties hebben, want de Nederlandse brandweer bestaat voor tachtig procent uit vrijwilligers. Wat moet er gebeuren om de brandweer op sterkte te houden?

Presidentsverkiezingen Syrië Syriërs gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Het is vrijwel zeker dat zittend president Bashar al-Assad aan zijn vierde ambtstermijn van nog eens zeven jaar zal mogen beginnen. Zijn tegenkandidaten koos het regime zelf. Eerdere verkiezingen die Assad won noemde het Westen onvrij en oneerlijk. Het lijkt uitgesloten dat Assad op een eerlijke manier had kunnen winnen. Na tien jaar oorlog ligt zijn land in puin en staat de economie op een dieptepunt. We spreken erover met Syriërs die het land de afgelopen jaren ontvluchtten en die proberen hun familie in Syrië te ondersteunen.