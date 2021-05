Medemblik-regatta heeft wereldbekerstatus voor 2022 terug

Goed nieuws voor zeilminnend Nederland: de Medemblik-regatta maakt dit jaar en volgend jaar weer deel uit van de wereldbekercyclus.

De internationale zeilwedstrijd, die komende maand voor het eerst onder de naam Allianz-regatta wordt gehouden, bestaat sinds 1985, raakte in 2013 de wereldbekerstatus kwijt en verloor sindsdien steeds meer aanzien.

Topzeilers melden zich direct aan

De nieuwe status lijkt de redding van het evenement en heeft ook meteen effect. Veel topzeilers hebben hun deelname aan de komende editie (van 2 tot en met 13 juni) bevestigd. "We hebben best veel goede inschrijvingen in vier olympische klassen. Het lijkt erop dat sommige landen het evenement gebruiken als laatste kwalificatiewedstrijd voor Tokio", aldus regatta-directeur Frans Hin.

De regatta is het eerste toernooi sinds de uitbraak van het coronavirus waarin in meerdere (acht van de tien) olympische klassen gevaren wordt.