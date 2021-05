Kroongetuige in zaak tegen Taghi schort samenwerking met OM op

De kroongetuige in het liquidatieproces rond Ridouan Taghi schort zijn overeenkomst met het Openbaar Ministerie op. Dat is bekend geworden op een zitting van vandaag in het megaproces. Kroongetuige Nabil B. wil geen enkele medewerking meer verlenen, zo wordt gemeld.

Wat de gevolgen van het opzeggen van de samenwerking zijn voor het megaproces, is nog niet duidelijk. Het OM zegt dat de zitting van vandaag gewoon door kan gaan, omdat de verklaringen van Nabil B. daarbij geen grote rol spelen.

Er was al eerder veel gedoe tussen de advocaten van Nabil B. en het OM over zijn bescherming. Volgens de advocaten worden afspraken over de veiligheidsmaatregelen rond Nabil B. en zijn gezin stelselmatig niet nagekomen. "Het OM faalt op ieder vlak", aldus de advocaten. "B. heeft gezegd: tot hier en niet verder."

De zitting van vandaag gaat over de moord op een medewerker van een spyshop, Ronald Bakker. Hij werd in september 2015 voor zijn woning in Huizen doodgeschoten. Bakker werkte bij een spyshop in Nieuwegein, waar ook goederen aan criminelen werden verkocht. Justitie denkt dat hij is geliquideerd omdat het vermoeden bestond dat hij met de politie sprak.

Nabil B. zou vandaag een verklaring afleggen, maar is niet komen opdagen. Het OM zegt verrast te zijn door de stap van B. Ze zijn gisteravond op de hoogte gesteld.

Broer Nabil B. vermoord

De eerste advocaat van de kroongetuige, Derk Wiersum, werd in 2019 doodgeschoten bij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Een jaar eerder was de broer van Nabil B. doelwit. Een week nadat bekend was geworden dat Nabil B. verklaringen had afgelegd, werd zijn broer geliquideerd in Amsterdam-Noord.

Het Openbaar Ministerie blunderde de afgelopen jaren meerdere keren met foto's van de kroongetuige. Die werden per ongeluk toegevoegd aan het strafdossier. De advocaat van B. verweet het OM vreselijke onzorgvuldigheid: "Veiligheid, veiligheid, veiligheid. Het zet onze cliënt enorm onder druk en maakt zijn opsluiting heel erg zwaar. Een schoolmeester die twee vechtende kinderen uit elkaar moet halen doet beter werk."