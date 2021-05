Sneltram ontspoord in Nieuwegein door botsing met auto, zes lichtgewonden

In Nieuwegein is een sneltram ontspoord door een botsing met een auto. Zes mensen zijn daarbij gewond geraakt. Vier van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers lichtgewond.

Het is het derde ongeluk in korte tijd met een sneltram in de regio. Vorige maand ging het ook mis in Nieuwegein en in maart ontspoorde een tram op de Uithoflijn in Utrecht.