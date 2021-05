WhatsApp klaagt Indiase overheid aan: nieuwe wetgeving ondermijnt privacy

Een advertentiecampagne van WhatsApp in India begin dit jaar - AFP

WhatsApp heeft de Indiase overheid aangeklaagd met als doel wetgeving te blokkeren die in de ogen van de chat-app de privacy van gebruikers ondermijnt. De zaak dient bij het Hooggerechtshof van de regio Delhi, waar het kantoor van de chatdienst in India gevestigd. Met 400 miljoen gebruikers is India de grootste markt voor de app. De wet treedt vandaag, na een overgangsperiode van 90 dagen, in werking. Hij verplicht chatdiensten zoals WhatsApp om op verzoek van de overheid te achterhalen van wie een bericht origineel afkomstig is, schrijft The Wall Street Journal. Als een bedrijf niet op zo'n verzoek ingaat, kunnen medewerkers strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Volgens WhatsApp heeft de wetgeving als gevolg dat het de versleuteling van chats moet breken en wordt daarmee de privacy van gebruikers ondermijnd. De communicatie tussen gebruikers is dusdanig versleuteld dat zelfs WhatsApp zelf hier geen inzage in heeft.

Extreem belangrijke markt "Ik denk dat de Indiase overheid niet makkelijk zal toegeven", zegt correspondent Aletta Andre. "De regering ziet geen probleem voor de privacy." Tegelijkertijd wijst ze erop dat voor Amerikaanse techbedrijven de Indiase markt extreem belangrijk is. "Die zullen de platforms niet zomaar op willen geven. Dit is dan ook best wel een stap van WhatsApp." Volgens Andre kunnen de nieuwe regels worden gezien als een vorm van intimidatie richting burgers. "Als zij straks kunnen achterhalen van wie een bericht afkomstig is, zullen mensen in besloten groepen mogelijk minder ruimte voelen op vrijuit te spreken." Ze wijst er ook op dat in het verleden WhatsApp zelf onder vuur heeft gelegen in het land: het werd gebruikt bij de verspreiding van nepnieuws, wat leidde tot lynchpartijen. Sindsdien staan er boven doorgestuurde berichten het label 'Doorgestuurd' zodat mensen beseffen dat de informatie niet afkomstig is van een familielid of vriend.