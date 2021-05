Voorkant sprinters geel om ongelukken op onbewaakte overwegen te voorkomen

De spoorwegovergangen kwamen naar voren in een onderzoek naar een ernstig treinongeluk vorig jaar bij Hooghalen, in Drenthe. Toen kwam een sprinter van NS in botsing met een zwaar landbouwvoertuig. De treinmachinist kwam om het leven.

In Nederland zijn in totaal 277 niet actief beveiligde overwegen. ProRail is met alle eigenaren van overwegen en andere betrokkenen in gesprek om gebruik van die overwegen veiliger te maken of om ze te laten verdwijnen.

Daar gaat veel tijd overheen omdat geen overweg hetzelfde is. Sommige liggen op een openbare weg, andere op particulier terrein.