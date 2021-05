Vuelta bevestigt start in Nederland in 2022

In 2022 start de Vuelta alsnog in Nederland. Dat bevestigt de organisatie van de Ronde van Spanje woensdag. De ronde zou aanvankelijk in 2020 starten in Utrecht, maar door de coronapandemie ging dit niet door.

Er was vorig jaar gelijk duidelijk dat Utrecht de plannen niet in de prullenbak hoefde te mikken. Als 'goedmakertje' zou de Domstad in 2022 - de start van de Ronde van Spanje in 2021 was al vergeven aan Burgos - opnieuw in het routeschema opgenomen kunnen worden.

Nu zijn alle plooien daarvoor gladgestreken. Geluk bij een ongeluk: dat valt samen met de viering van 900 jaar stadsrechten voor Utrecht.

Utrecht, Den Bosch, Breda

Dezelfde steden worden aangedaan als in 2020 al de bedoeling was; naast Utrecht ook Den Bosch en Breda. Op de site van La Vuelta Holanda meldt de organisatie: "Nadat de projectorganisatie genoodzaakt was om in 2020 de start van dit omvangrijke wielerevenement terug te geven aan de Spaanse organisatie in verband met de pandemie, is gekeken naar de optie om de start te verplaatsen naar een ander jaar. De conclusie van dit haalbaarheidsonderzoek is dat La Vuelta alsnog in augustus 2022 start in Utrecht en Noord-Brabant."