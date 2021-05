PSV neemt ervaren centrale verdediger Ramalho over van RB Salzburg

PSV heeft zich versterkt met centrale verdediger André Ramalho. De 29-jarige Braziliaan komt over van RB Salzburg, de regerend landskampioen van Oostenrijk, en tekent in Eindhoven een contract voor drie jaar. Met de transfer is naar verluidt 2,5 miljoen euro gemoeid.

Ramalho, die in Salzburg nog eenjarige verbintenis had, is een oude bekende van PSV-trainer Roger Schmidt. De twee kennen elkaar van de periode dat Schmidt aan het roer stond in Salzburg.

Op jonge leeftijd van Brazilië naar Oostenrijk

Ramalho speelt sinds 2018 in weer Oostenrijk, daarvoor was hij actief in de Duitse Bundesliga voor Bayer Leverkusen en FSV Mainz. De verdediger kwam in Brazilië uit voor RB Brasil, toen hij in 2011 naar het Oostenrijkse afdeling van Red Bull ging.