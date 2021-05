'Overleden vrouw in Scheveningen was in brand gestoken'

De overleden vrouw die zondag in een woning Scheveningen werd gevonden, was in brand gestoken. Dat schrijft Omroep West op basis van bronnen rond het politieonderzoek. De politie wil er tegenover de NOS niets over zeggen.

De brandweer was zondagochtend rond 03.45 uur afgekomen op een melding van een buitenbrand. In het pand lag het lichaam van een vrouw van 23. Er werden een ambulance en een traumahelikopter opgeroepen. De bronnen van Omroep West kunnen niet zeggen of de vrouw nog in leven was.

Maandag werd in verband met de zaak een 41-jarige man uit Den Haag aangehouden.

Rugbyclub geschokt

De vrouw was lid van de Haagse rugbyclub HRC. Ze speelde voor HRC Ladies Xtreme, een naam die verwijst naar het in 2012 doodgestoken HRC-lid Ximena Pieterse.

"Dit hoop je nooit in je leven mee te maken. En de meesten in dit team maken het nu voor de tweede keer mee", zei een bestuurder van de club tegen Omroep West.

Vanavond loopt het team een tocht ter nagedachtenis aan de zondag omgekomen teamgenoot.