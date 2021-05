'Niet te vroeg zeggen dat Van de Beek het niet gered heeft bij Man United'

Donny van de Beek - AFP

Terug naar 24 mei 2017. In het Zweedse Solna mag de 20-jarige Donny van de Beek invallen in de Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United. De Ajacied komt twintig minuten voor tijd het veld in voor Lasse Schöne. Het kwaad is dan al geschied. Ajax staat met 2-0 achter en weet niks meer aan de stand te veranderen. Vanavond staat Van de Beek opnieuw in de finale van de Europa League, maar nu als speler van Manchester United, tegen Villarreal. Binnengehaald als topaankoop van zo'n 40 miljoen euro lijkt de middenvelder echter alleen maar te kunnen dromen van het aantal speelminuten van vier jaar geleden. In zijn debuutseizoen in Manchester is Van de Beek alles behalve een vaste waarde gebleken. Slechts vier keer stond hij in de basis in de Premier League. Medelijden is een woord dat vaak voorbijkomt in de Britse pers.

Zijn voetbalkwaliteiten staan buiten kijf, ook op Old Trafford. Maar de speler die aan de basis stond van grote (Europese) successen bij Ajax hebben ze nog niet gezien bij de nummer twee van de Premier League. "Zijn situatie is een beetje te vergelijken met die van Memphis Depay toen hij bij United zat", ziet Frans Hoek, tussen 2014 en 2016 lid van de technische staf onder Louis van Gaal bij The Red Devils. "Beiden zijn uiterst talentvol en gaan van een Nederlandse topclub naar de Engelse top. Bij Memphis hebben we gezien dat dat uiterst moeilijk is. Nu is hij bij Lyon helemaal opgebloeid en staat hij aan de vooravond van een nieuwe stap naar de top. Als hij nu terug zou gaan, is het een andere Memphis."

Premier League De 64-jarige Hoek heeft van dichtbij meegemaakt hoe groot de stap kan zijn naar de top van de Premier League. "Dat zien we ook bij Hakim Ziyech bij Chelsea. Bij dat soort clubs spelen heel veel spelers met veel kwaliteiten. In Nederland zijn selecties vaak kleiner." "Je moet het elke dag waarmaken en ook op de trainingen er gelijk staan. Dat is misschien niet redelijk. Je hebt ook tijd nodig om je aan te passen", vertelt Hoek, die ook als keeperstrainer werkte bij onder meer FC Barcelona en Bayern München. "Maar de Premier League is een stuk zwaarder dan La Liga of de Bundesliga, vergis je niet."

Donny van de Beek komt als invaller in het veld voor Marcus Rashford - Pro shots

Dat Van de Beek te maken heeft met veel concurrentie lijkt een understatement. De 19-voudig international ziet wekelijks sterren als Paul Pogba en Bruno Fernandes schitteren op zijn positie. "Met name Fernandes is echt een voltreffer gebleken. Echt ongelofelijk", aldus Hoek, die bij het Nederlands elftal samenwerkte met Van de Beek. Zegt het prijskaartje van zo'n 40 miljoen euro dan ook niks in Manchester? Hoek: "Daar kijken ze echt niet naar in Engeland. Ze willen gewoon een brede selectie hebben, want ze spelen veel wedstrijden. Zij weten ook wel dat niet elke aankoop een succes is. Laat je niet misleiden, daar liggen ze echt niet wakker van." Vertrekken? Ondanks het geringe aantal speelminuten zal Hoek Van de Beek niet direct adviseren om te vertrekken. "Mensen moeten niet gelijk conclusies verbinden aan dit jaar. Donny is nu gesetteld en weet wat hij kan verwachten. Hij heeft nog niet kunnen laten zien wat hij kan. Het tweede jaar gaat heel belangrijk voor hem worden en daar gaat hij het laten zien." "United wil Donny ook aan het werk zien en ze gunnen het hem ook. We moeten oppassen dat we niet te vroeg zeggen dat hij het niet gered heeft."