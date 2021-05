Zestien besmettingen gelinkt aan kampioensfeest Ajax • WHO: 14 procent minder besmettingen

Eerder vanmiddag werd bekend dat in België het inenten met het vaccin van farmaceut Johnson & Johnson voor mensen onder de 41 voorlopig is stopgezet. De reden is het overlijden van een buitenlandse vrouw na vaccinatie met het Janssen-vaccin.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid zegt in een reactie hierop tegen de NOS dit soort ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland nog geen soortgelijke meldingen gehad. "De EMA, het CBG en de Gezondheidsraad adviseren het ministerie van VWS over de inzet van vaccins in Nederland, en zij houden ook deze meldingen goed in de gaten", zegt het ministerie. "Zij nemen alle nieuwe gegevens mee."