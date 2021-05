Zes spelers Oranje slaan coronavaccinatie af • Zestien besmettingen gelinkt aan kampioensfeest Ajax

Na ongeveer 150.000 prikken met het Janssen-vaccin in Nederland, heeft bijwerkingencentrum Lareb niet één melding ontvangen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Dat meldt het centrum in een tweewekelijkse update. De zeldzame bijwerking werd in de bijsluiter van het vaccin opgenomen, nadat er in de Verenigde Staten enkele meldingen waren van mensen die daar na inenting last van kregen.

De Amerikaanse trombosegevallen leidden in een groot aantal landen tot een prikpauze en onder meer Denemarken stopte volledig met het Janssen-vaccin. Nederland stelde de eerste prik in eerste instantie uit, maar na een nieuw advies van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA wordt Janssen sinds 21 april alsnog gebruikt. De afweging is hier dat het aantal gemelde gevallen van bijwerkingen dusdanig laag is dat de voordelen opwegen tegen de risico's.

De zeer zeldzame combinatie van een laag aantal bloedplaatjes en trombose kan zich ook voordoen bij het AstraZeneca-vaccin. Daarvan heeft Lareb tot nu toe zestien meldingen ontvangen, op 1,9 miljoen gezette prikken. Twee van de zestien mensen zijn overleden.

Volgens Lareb zijn er verder 351 meldingen van overlijden na coronavaccinatie, op ongeveer 8,5 miljoen prikken. Dat deze mensen zijn overleden nadat ze een prik hebben gekregen, betekent niet dat ze ook door het vaccin zijn overleden. De meeste sterfgevallen waren onder mensen die het Pfizer/BioNTech-vaccin hebben gekregen. Dat is in Nederland het meest gebruikte coronavaccin, dat tot nu toe dus ook vooral aan ouderen is gegeven.