IC-capaciteit terug naar 1350 bedden • VS wil meer onderzoek naar oorsprong virus

In de Tweede Kamer klinkt bij een aantal partijen verbazing over het besluit van staatssecretaris Knops om voorlopig geen extra coronasteun uit te betalen aan Sint-Maarten. Dat weigert hij omdat de regering het wanbestuur van het vliegveld nog niet heeft aangepakt, schreef hij eerder een brief aan minister-president Silveria Jacobs.

Het vliegveld van Sint-Maarten is zwaar beschadigd geraakt door orkaan Irma, in 2017. Nederland heeft voor de renovatie van het vliegveld 550 miljoen euro beschikbaar gesteld en Schiphol helpt mee.

Mede omdat Schiphol de samenwerking wil stoppen in verband met het wanbestuur, wil Knops de 18 miljoen euro aan coronasteun niet uitbetalen. Onder meer de ChristenUnie en de PvdA vragen zich af of dat wel legitiem is. Kamerlid Ceder (CU) benadrukt dat de ministerraad al akkoord was met het steunpakket en dat het op orde brengen van het bestuur op het vliegveld geen voorwaarde is voor de steun.

D66-Kamerlid Wuite vindt dat "de doelpalen worden verschoven" in de afspraken met Sint-Maarten. Kuiken van de PvdA zegt dat de communicatie met de staatssecretaris daarover niet goed is. Knops benadrukt dat de steun alleen gepauzeerd is. Het beeld van de verschuivende doelpalen noemt hij pertinent onjuist. "Er is geen gebrek aan doelen, er is een gebrek aan resultaten."