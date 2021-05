Besmettingen Songfestival toch bekendgemaakt • 'Kijk thuis naar EK-wedstrijden'

Eén van de regels die demissionair minister Grapperhaus wil instellen als de horeca in juni weer (meer) open mag, is: geen live entertainment en geen videoschermen. Dat betekent dat voetballiefhebbers de eerste ronde van het EK, dat op 11 juni begint, niet in de kroeg kunnen kijken. "Dat is niet verstandig", zei Grapperhaus na afloop van het Veiligheidsberaad gisteravond. "Dat trekt hoe dan ook veel meer mensen. Zowel binnen als buiten, dus ook op terrassen, is mijn uitgangspunt: dat moeten we nog niet willen." Hij roept iedereen op om thuis naar het EK te kijken.

De burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben Grapperhaus geadviseerd om wat dit betreft voor het hele land één lijn te trekken. "Je moet niet krijgen dat de ene burgemeester wel een scherm ophangt op een plein of in een kroeg en de ander niet", zei voorzitter Bruls na afloop. "Mensen lopen langs, blijven kijken en dan wordt de groep snel groter. In normale tijden is dat leuk en gezellig, maar we zitten nog steeds met beperkingen."

Grapperhaus hoopt dat er eind juni meer mogelijk is, als de achtste finales van het EK gepland zijn. "Laten we hopen dat we dan een stuk verder zijn, zowel met voetbal als met de maatregelen."

Koninklijke Horeca Nederland noemt de oproep van Grapperhaus om thuis naar het EK te kijken overigens "heel raar". "De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat de besmettingen thuis plaatsvinden en niet in een gecontroleerde omgeving zoals de horeca", zegt voorzitter Robèr Willemsen. "Met deze oproep laat de minister zien dat hij ver van de realiteit af staat."