Presidentsverkiezingen in Syrië, maar er valt weinig te kiezen

Syriërs gaan vandaag voor het eerst in zeven jaar naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Een spannende dag zal het niet worden, want het is vrijwel zeker dat zittend president Bashar al-Assad aan zijn vierde ambtstermijn van nog eens zeven jaar zal mogen beginnen.

"De hele stad hangt vol met posters van Assad", zegt Midden-Oostencorrespondent Daisy Mohr vanuit de hoofdstad Damascus. "Al dagenlang zijn er grote feesten op straat. Overal is muziek te horen en er wordt gedanst. In alle jaren dat ik in Syrië kom, heb ik het nog nooit zo levendig gezien. De mensen hier vieren alvast zijn overwinning."

De Assad-dynastie leidt Syrië al vijftig jaar met harde hand, met steun van het machtige veiligheidsapparaat. Bashar al-Assad volgde in 2000 zijn overleden vader Hafez op en won eerdere verkiezingen in 2007 en 2014 met een ruime meerderheid. Het Westen noemde de stembusgangen onvrij en oneerlijk.

De illusie van een democratie

De vraag is of de verkiezingsfeesten in Damascus ook echt de wil van het volk laten zien, want ook deze verkiezingen worden bekritiseerd. Ook al kunnen Syriërs vandaag naar het stembureau en zijn er twee tegenkandidaten, volgens Midden-Oostendeskundige Goos Hofstee van het Clingendael Instituut is het vooral een showproces. "Het is voor Assad een manier om de illusie van een democratie in stand te houden."

Allereerst benadrukt Hofstee dat niet alle Syriërs mogen stemmen, maar alleen de mensen die in gebieden wonen die onder controle staan van Assad. De Syriërs die naar het oppositiegebied in de provincie Idlib zijn gevlucht, kunnen dus niet meedoen aan de verkiezingen. "Dat is op zichzelf al niet democratisch."