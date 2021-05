Wekdienst 26/5: Uitspraak klimaatzaak tegen Shell • MH17-rechters bekijken wrak

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met tijdelijke wetten waarin verplichte toegangstesten en de quarantaineplicht voor reizigers uit landen met een hoog coronarisico is geregeld.

En dan nog dit:

Het moment dat Amerikaanse studenten hun jaarboek krijgen, is ieder jaar weer iets waar lang naar wordt uitgekeken. Het is de studenten er dan ook veel aan gelegen om daarin op hun best te zijn vereeuwigd. Groot was dan ook de verontwaardiging, toen zo'n tachtig studentes van de Bartraim Trail High School zagen dat hun foto's waren bewerkt zodat delen van hun hals en decolleté werden bedekt. Zo zag de 15-jarige Riley O'Keefe een zwarte balk boven haar borsten, terwijl ze "haar favoriete outfit droeg".

De dresscode van de school schrijft voor dat meisjes "de hele schouder moeten bedekken en dat ze bescheiden moeten zijn en niet onthullend of storend".

Ouders willen dat de "antieke" dresscode wordt herzien omdat die bepaalt "wat meisjes dragen, in tegenstelling tot jongens, en dat is genderdiscriminatie."