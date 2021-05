Drie leidinggevenden kabelbaanbedrijf Italië opgepakt na ongeluk

In Italië zijn drie mensen gearresteerd in verband met het dodelijke ongeluk met een kabelbaan bij het Lago Maggiore van zondag. Het gaat om leidinggevenden van het bedrijf dat de kabelbaan exploiteert. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor het ongeluk, dat aan veertien mensen het leven kostte.

Er zijn aanwijzingen dat er met het veiligheidssysteem van de kabelbaan is geknoeid. Een remsysteem dat in geval van nood in werking moest treden, zou met opzet gedeactiveerd zijn, om vertragingen te voorkomen. De leidinggevenden die nu zijn opgepakt zouden daarvan hebben geweten. Ze worden onder meer verdacht van doodslag, zo melden Italiaanse media.

Het ongeluk gebeurde toen een kabel het begaf en een gondel met vijftien mensen erin naar beneden stortte. Alleen een Israëlische jongen van 5 overleefde het. Hij ligt zwaargewond in een ziekenhuis in Turijn, maar zou niet in levensgevaar zijn. Vijf van zijn familieleden, onder wie zijn ouders en een jonger broertje, zijn omgekomen.

Remsysteem deed het niet

Het ongeluk vond plaats met de kabelbaan die van het plaatsje Stresa, aan de oever van het Lago Maggiore, naar Mottarone hoog in de bergen gaat. Net onder de top begaf de sleepkabel die de gondel omhoog trok het. Normaal gesproken moet dan een remsysteem in werking treden, maar dat gebeurde niet. Daardoor gleed de gondel via de dragende kabel naar beneden, waarna hij met hoge snelheid neerstortte. Bijna alle inzittenden waren op slag dood.

Het ongeluk roept vragen op over de veiligheid van de Italiaanse infrastructuur. De Italiaanse minister van Verkeer Giovannini bezocht de plek van het ongeluk maandag. Hij kondigde aan dat er naast het strafrechtelijk onderzoek ook een commissie aan de slag gaat om te kijken naar alle technische en bedrijfsmatige aspecten van het ongeluk.

Met de kabelbaan waren in het verleden geen grote problemen. De laatste keer dat er groot onderhoud is gepleegd, is wel ministens vijf jaar geleden. Het externe bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het remsysteem zegt dat er begin deze maand nog een servicebeurt is uitgevoerd.

Bekijk hier beelden van het ongeluk: