Van Rhijn geeft niet op: 'Het blijft mijn titel, die wil ik ook verdedigen'

"Ik ben best wel een tijdje gefrustreerd geweest, was ook gefrustreerd aan het lopen", zegt Van Rhijn over de laatste jaren, waarbij ze bestrijdt dat ze zichzelf nu opnieuw heeft uitgevonden onder de nieuwe regelgeving. "Ik denk eerder juist dat ik weer de Marlou ben die ik al was, die plezier had in wat ze deed. Eventjes lukte het niet zo goed, ik ben wel blij dat het nu weer terug is."

Vier kanshebbers voor drie startplekken. Dat is grof geschetst de situatie bij de Nederlandse atletiekploeg die komende zomer op de Paralympische Spelen actief is. De concurrentie is zo hevig, dat regerend kampioen op de 100 meter in de klasse T62, Marlou van Rhijn, buiten de boot dreigt te vallen.

Van Gansewinkel pakte de Europese titel in Berlijn (2018) in een wereldrecord, won zilver op de WK in Dubai (2019), laatbloeier Alkemade (31) won daar brons. En en passant pakte Jong in Parijs (2020) het wereldrecord op de 100 meter af van Van Gansewinkel. De mondiaal snelste tijd staat sinds augustus 2020 op 12,78.

Door nieuwe regelgeving in de para atletiek is de lengte van de blades van Marlou van Rhijn aangepast. De sport moest 'eerlijker' worden gemaakt. Hierdoor is ze vijf centimeter kleiner dan de atleet die voorheen records aan gort liep. Overigens moest ook Jong lengte 'afstaan', in haar geval ging het om 2,5 centimeter.

Nederlandse vrouwen behoren tot de beste van de wereld op de sprint. "En ik ben ook trots om te zien dat het in mijn land nu heel goed gaat", zegt Van Rhijn over de ontwikkeling van de sport. Maar gewonnen geeft ze zich nog allerminst, nu ze zich in de laatste maanden voor Tokio in een eindsprint weer hoopt te kunnen meten met Van Gansewinkel, Jong en Alkemade.

Mijn doel is nu om te kijken waar ik sta. Kijken of ik bij mijn oude tijden en het liefste iets harder kom.

"Mijn doel is nu om te kijken waar ik sta. Kijken of ik bij mijn oude tijden en het liefste iets harder kom. Is er genoeg verbetering, dan gaan we verder kijken. Tokio is sowieso het doel, in de wedstrijden moet blijken hoe zich dat gaat vormen."

Nog 90 dagen

Van Rhijn zegt alleen mee te willen doen als ze kans maakt om te winnen. Tijdens de Spelen in Rio was ze zowel op de 200 als de 100 meter de beste, een jaar later won ze nog goud en zilver op de WK. Dat waren de laatste grote successen van de Purmerendse.