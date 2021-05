Burgemeesters: investeer in kwetsbare wijken, anders wordt kloof te groot

Er moet snel een structurele aanpak komen om mensen in kwetsbare stadswijken gelijke kansen te bieden. Daarvoor pleiten vijftien burgemeesters en een aantal organisaties op het gebied van wonen, werken en onderwijs vandaag in een oproep aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet.

Door armoede, schulden en werkloosheid wordt de kloof met de rest van de samenleving steeds groter. Dat gaat ten koste van de sociale samenhang en de veiligheid in ons land, schrijven ze. De aanpak kost zeker 500 miljoen euro.

'Niet de juiste start'

Volgens de Tilburgse burgemeester Theo Weterings gaat het om zeker een miljoen mensen die wonen in zestien kwetsbare wijken in grote steden. "Daar zien we bijvoorbeeld dat kinderen op school komen met een leerachterstand, op een plek waar de ontwikkelingsmogelijkheden al beperkt zijn vanaf een jonge leeftijd", zegt Weterings in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Weterings kunnen die kinderen later moeilijk aan werk komen of hebben ze niet de juiste start om "die mooie, toekomstrijke baan" te vinden.

Mensen in de wijken kampen geregeld met hardnekkige problemen als armoede, schulden, werkloosheid en criminaliteit. Verder zijn er onderwijsachterstanden en veel bewoners kampen met een slechte gezondheid. Ook raakte de coronacrisis hen extra hard. De problemen zijn een voedingsbodem voor de georganiseerde criminaliteit.

Uitbreiding van Rotterdamwet

Om de problemen op te lossen, pleit Weterings voor het verder uitbreiden van de zogenoemde Rotterdamwet. Oftewel de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, die als eerste werd gebruikt in Rotterdam, waarmee gemeenten meer mogelijkheden krijgen om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren.

Als voorbeeld noemt hij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) uit 2012. Daarin staan afspraken als extra basisonderwijs, een baangarantie voor jongeren die hun mbo-diploma halen, intensieve begeleiding van werkzoekenden en de bouw van betaalbare woningen voor de middenklasse. Het programma heeft een looptijd van twintig jaar.

"Dat is een lang traject, wat we met elkaar zullen moeten doen", zegt Weterings. "Maar de achterstanden aanpakken in die wijken is echt nodig. Daarmee geven we kansen aan mensen die op zich heel veel potentieel hebben. En jongeren moeten het recht hebben om met gelijke kansen op te groeien."