Tweede orkaan in India aan land in week tijd, 1,1 miljoen evacuaties

India wordt voor de tweede keer in korte tijd getroffen door noodweer. Orkaan Yaas is vanuit de Golf van Bengalen aan land gekomen in het oosten van het land. De komende uren trekt het front over de staten Odisha en West-Bengalen, met de miljoenenstad Calcutta. Vorige week trok orkaan Tauktae over de westkant van India.

Uit voorzorg zijn de afgelopen dagen al zo'n 1,1 miljoen mensen geëvacueerd. De orkaan heeft tot dusver aan twee mensen het leven gekost. Ze kwamen om toen ze werden geëlektrocuteerd door geknapte elektriciteitsleidingen. Ook zijn meerdere huizen verwoest. Het Indiase weerkundig instituut houdt rekening met windstoten tot 155 kilometer per uur.

