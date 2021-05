India zet zich schrap voor orkaan Yaas: 1,1 miljoen evacuaties

India bereidt zich voor op de tweede orkaan in korte tijd. Cycloon Yaas ligt momenteel nog boven de Golf van Bengalen en trekt later vandaag over het oosten van het land. Zo'n 1,1 miljoen mensen zijn geëvacueerd.

De orkaan heeft tot dusver aan twee mensen het leven gekost en meerdere huizen verwoest. Het Indiase Meteorologisch Departement heeft gezegd dat de oostelijke staten West-Bengalen en Odisha mogelijk te maken zullen krijgen met windstoten tot 165 kilometer per uur. Het Meteorologisch Departement houdt rekening met grote schade door het noodweer.

Sinds zondag worden al Indiërs in veiligheid gebracht, zij worden opgevangen in scholen en overheidsgebouwen. Duizenden hulpverleners zijn betrokken bij de evacuaties, die worden bemoeilijkt door de coronacrisis. De lokale autoriteiten roepen Indiërs die geëvacueerd zijn op om ook op de schuillocaties voldoende afstand te houden en mondkapjes te dragen.

Een week geleden eiste orkaan Tauktae nog ruim 140 levens aan de westkust van India. Nog steeds zijn mensen vermist.