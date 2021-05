Eerste Kamer akkoord met verplichte toegangstesten en quarantaineplicht

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de tijdelijke wetten voor de quarantaineplicht en de toegangstesten. De kabinetsplannen konden na een debat dat tot na middernacht duurde rekenen op een meerderheid in de Senaat.

De Tweede Kamer stemde half mei al in met de wetten, waarin het verplichte toegangstesten en de quarantaineplicht voor reizigers uit landen met een zeer hoog coronarisico is geregeld. Maar het kabinet moest zich inspannen om de Eerste Kamer te overtuigen. Zo vonden de PVV en de PvdA dat de wet voor toegangstesten te veel ruimte laat voor interpretatie.

Mogelijkheid tot zelftesten

GroenLinks hielp het kabinet uiteindelijk aan een meerderheid, maar verbond daar wel voorwaarden aan. Zo moest de testwet losgekoppeld worden van de coronawet. Daarnaast wilde de partij dat de maatregelen niet van kracht zouden zijn op plekken waar voldoende afstand houden mogelijk is.

Verder heeft GroenLinks demissionair minister De Jonge gevraagd om zelftesten toe te staan in gebieden waar geen testlocatie in de buurt is. Het kabinet zegde eerder toe te onderzoeken of zelftesten ook voldoende zijn.

De wet is bedoeld om bepaalde sectoren eerder te kunnen openen dan in de routekaart staat beschreven. Bezoekers of aanwezigen moeten een negatieve testuitslag kunnen laten zien om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld een festival.

De quarantainewet verplicht reizigers die in landen met een zeer hoog risico zijn geweest in ieder geval vijf dagen binnen te blijven. Op de vijfde dag kunnen zij een coronatest doen. Zonder negatieve testuitslag duurt de quarantaine tien dagen.

Het kabinet wil daarmee voorkomen dat reizigers nieuwe virusmutaties mee de grens over nemen. Het RIVM en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid bepalen welke landen als zodanig worden aangemerkt. Wie zich niet aan de wet houdt, riskeert een boete van 435 euro.