Advocaat Lil' Kleine: mishandelingszaak Spanje geseponeerd, rapper maakt excuses

De mishandelingszaak van rapper Lil' Kleine in Spanje wordt onvoorwaardelijk geseponeerd, zegt zijn advocaat Nienke Hoogervorst. Dat zou betekenen dat de artiest, die eigenlijk Jorik Scholten heet, het land mag verlaten. Justitie in Spanje heeft het sepot nog niet bekendgemaakt.

De 26-jarige rapper werd afgelopen weekend op Ibiza gearresteerd op verdenking van de mishandeling van zijn vriendin Jaimie Vaes in de nacht van zaterdag op zondag. Ooggetuigen zouden haar gewond en bebloed in de lobby van hun hotel hebben gezien; haar kleding was gescheurd en de kamer vernield, melden de getuigen tegen onder meer De Telegraaf.

Vaes zou daarop aangifte tegen Scholten hebben gedaan, waarna hij een nacht in de Spaanse cel moest doorbrengen. De lokale krant Periódico de Ibiza meldde gisteren al dat de rapper na ondervraging door de rechtbank op Ibiza weer op vrije voeten is.

Volgens advocaat Hoogervorst is de zaak geseponeerd vanwege "gebrek aan bewijs". Het is nog onbekend wat de precieze gevolgen voor Scholtens strafblad zijn. Volgens het Nederlands strafrecht blijft een zaak in zo'n geval in het strafblad staan, tenzij iemand ten onrechte is aangemerkt aan verdachte.

Excuses van Lil' Kleine

Het management van het stel wilde gisteren niet veel kwijt over de situatie. Vandaag komt het koppel met een "eenmalig" gezamenlijk statement dat door het management is verspreid. Daarin wordt gesproken over een "voorval dat door de komst van de politie voor extra commotie heeft gezorgd", waar het stel door geschrokken is. Over een aangifte wordt niets vermeld.

"De geruchten die rondgaan omtrent dit incident zijn absoluut niet waar. We hebben onze hoogtepunten maar zeker ook onze dieptepunten. Omdat wij in de spotlight staan worden deze onder een vergrootglas gelegd."

Scholten zegt in de verklaring zijn excuses aan te bieden voor de commotie. Daarnaast zegt hij dat "bepaalde dingen anders moeten", waar hij tevens zijn verantwoordelijkheid voor zal nemen. De komende tijd wil het stel, dat erg van elkaar zegt te houden, de tijd nemen om de gebeurtenissen te verwerken.