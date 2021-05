Inzameling voor brand-slachtoffers Den Haag succes: 'Er komen zelfs mensen uit Friesland'

Een inzamelingsactie van spullen voor de gedupeerden van de brand in een woningblok en een moskee in Den Haag blijkt een groot succes. De actie was stopgezet omdat er genoeg was aangeleverd maar nog steeds komen mensen langs om spullen te doneren.

De actie was vrijdag opgezet door bewonersorganisatie De Paraplu. Er moest al gauw naar een grotere ruimte gezocht worden, omdat de organisatie de spullen niet meer kwijt kon. De as-Soennah moskee, niet het gebedshuis waar de brand was, stelde een grote loods naast hun pand beschikbaar waar mensen hun spullen af konden geven.

Inmiddels staat die loods helemaal afgeladen met onder andere kleding, speelgoed en boodschappen. De vrijwilligers van de moskee kunnen het nauwelijks bijbenen. "We hebben afgelopen zaterdag al een inzamelstop afgekondigd maar de tassen en zakken blijven binnenstromen", vertelt Zakaria El Madkouki, die de actie coördineert, aan Omroep West.

Volgens El Madkouki komen mensen uit het hele land naar de moskee om spullen af te geven. "Er komen mensen uit Rotterdam, zelfs uit Friesland. Inmiddels hebben we meer dan genoeg, maar we gaan die spullen natuurlijk niet weigeren."

Woningen onbewoonbaar

De brand brak vorige week uit in een woning in de Schilderswijk. Het vuur verspreidde zich snel over het hele blok en sloeg over naar de El-Fath moskee.

Door de brand werden zo'n veertig woningen in ieder geval tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Volgens de gemeente Den Haag zijn er "naar het nu lijkt" nog 23 woningen onbewoonbaar.

Het grootste deel van de slachtoffers slaapt in een hotel, de rest bij vrienden of familie. De gemeente heeft geregeld dat de mensen die in een hotel slapen, daar in ieder geval tot 1 juni kunnen blijven.

Weggeefwinkel

Niet alles wordt gesorteerd in de moskee, dat is simpelweg niet mogelijk voor El Madkouki en de vrijwilligers. Daarom wordt er vanuit bewonersorganisatie De Paraplu gekeken naar een nieuwe locatie. "We proberen nu in ieder geval een klein percentage van de spullen te sorteren, maar alles zal later elders goed worden gesorteerd", zegt El Madkouki. Later zal er een weggeefwinkel worden opgezet waar de slachtoffers van de brand voorrang zullen krijgen.

Na de brand hebben stadsgenoten verschillende hulpacties gestart, waaronder ook een inzamelingsactie voor het herstel van de moskee. Het streefbedrag van 100.000 euro was binnen een dag al binnen.