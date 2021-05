Van Gerwen zeker van halve finales Premier League na zege op Anderson

Darter Michael van Gerwen heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Premier League. De Nederlander versloeg Gary Anderson met 8-4 en zag Dimitri Van den Bergh later op de avond verliezen van Peter Wright. Daardoor is Van Gerwen met nog twee speelrondes te gaan zeker van een plek bij de laatste vier.

Wat is de Premier League?

De Premier League is na het WK de meest prestigieuze dartcompetitie. Vanwege het coronavirus is de opzet dit jaar anders. De eerste twaalf speelrondes werden in Milton Keynes zonder publiek gespeeld.

Deze week worden in Milton Keynes, met publiek, de laatste reguliere speelrondes afgewerkt van maandag tot en met donderdag, in wedstrijden van maximaal veertien legs. Vrijdag eindigt het toernooi. In de halve finales wint de eerste darter die negen legs op zijn naam schrijft, in de finale gaat het tot elf legs.

Michael van Gerwen is vijfvoudig winnaar. Hij kan deze week het record evenaren van Phil Taylor, die de competitie zes keer won.