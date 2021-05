Basketballers Leiden winnen ook tweede finaleduel en naderen kampioenschap

ZZ Leiden is nog één zege verwijderd van een vierde landstitel. De ploeg van coach Geert Hammink was in de finale van de play-offs ook in het tweede treffen te sterk voor Heroes Den Bosch: 89-82.

In het eerste duel in Leiden sloeg ZZ al in het eerste kwart toe. In Den Bosch hadden juist de Brabanders aanvankelijk het beste van het spel. Dat resulteerde in een voorsprong van tien punten, maar die verdween weer als sneeuw voor de zon.

King neemt Leiden bij de hand

Door de prima Leidse defensie kreeg Den Bosch steeds meer moeite om de weg naar de basket te vinden. Aan de hand van Nick King, die 22 punten voor zijn rekening nam, liep Leiden uit naar 71-60.

Den Bosch kwam terug tot vier punten, maar Leiden, dat in 1978, 2011 en 2013 al eens de landstitel greep, hield in de slotfase vrij eenvoudig stand.

Donderdag is in Leiden de derde confrontatie tussen beide ploegen in de best-of-5-reeks, die eventueel op zaterdag en zondag nog een vervolg kan krijgen.