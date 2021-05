Droom Schöne en Jørgensen valt in duigen: niet in Deense EK-selectie

Hij kwam speciaal naar sc Heerenveen met het oog op het EK. In Friesland zou hij de speelminuten maken, die hij bij Genoa ontbeerde. En op die manier hoopte hij bondscoach Kasper Hjülmand te overtuigen om de middenvelder op te nemen in zijn EK-selectie.

Toch zitten er genoeg bekende namen uit de eredivisie in de Deense selectie. Denk maar aan oud-Ajacieden Christian Eriksen, Kasper Dolberg en Nicolai Boilesen, Joachim Andersen (oud-FC Twente) en Mathias 'Zanka' Jørgensen (oud-PSV).

De Denen zijn bij het EK ingedeeld in Groep B met Finland, België en Rusland. De eerste wedstrijd is op 12 juni in Kopenhagen tegen de Finnen.