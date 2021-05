Grapperhaus wil cafés eerder open

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat bij de volgende versoepelingen, die waarschijnlijk begin juni ingaan, ook cafés weer open kunnen. Vanavond zei hij na afloop van het Veiligheidsberaad dat hij af wil van het onderscheid tussen de zogeheten 'natte' en 'droge' horeca. "Ik wil heel graag dat de horeca binnen en buiten weer open kan, zonder dat onderscheid."

Nu is het officiële plan nog dat eerst de restaurants (de 'droge' horeca) opengaan en pas in een volgende fase de cafés (de 'natte' horeca). Grapperhaus wil daar dus vanaf. Een woordvoerder zegt in een toelichting dat de minister de versoepelingen iets meer gelijk wil trekken.

Dat geldt niet alleen voor horecaondernemers, maar ook voor handhavers. Het onderscheid tussen 'natte' en 'droge' horeca is "zo moeilijk vast te stellen", zei Grapperhaus vanavond. "En bovendien moeten de mensen die een kroeg hebben dan nog weer langer wachten. Laten we nu gewoon goeie regels stellen", zei hij.

Ministerraad

Het staat nog niet vast dat de heropening van cafés en restaurants daadwerkelijk naar voren wordt gehaald. Grapperhaus heeft het plan zaterdag geopperd bij het Catshuisoverleg, zegt zijn woordvoerder. Vrijdag hakt de ministerraad er een knoop over door.

Na het Catshuisoverleg zaterdag werd ook bekend dat het kabinet overweegt stap 3 van de zogeheten routekaart te vervroegen van 9 naar 5 juni. Dan mogen onder meer restaurants en culturele instellingen weer open. In de routekaart staat de volgende stap gepland voor 30 juni.