Nederlander die nog 15 jaar in Duitse cel moet zitten opgepakt op Schiphol

Op Schiphol is een Nederlander opgepakt die in Duitsland nog vijftien jaar de cel in moet vanwege een drugsdelict. Dat meldt de marechaussee. Ook in Nederland moet de man nog ruim een maand de cel in en 1600 euro boete betalen vanwege een drugsdelict.

Marechaussees controleerden vanmiddag een auto met een Duits kenteken die voor de vertrekhal op de luchthaven stond. De bestuurder liet een Frans paspoort zien, dat vals bleek. Toen de marechaussees hem wilden arresteren, sloeg de man te voet op de vlucht. Hij sprong tijdens zijn vlucht enkele meters over een vangrail naar beneden, maar werd alsnog opgepakt.

De man zit vast en wordt later waarschijnlijk uitgeleverd aan de Duitse autoriteiten.