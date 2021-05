Koeman niet ontslagen, maar nieuw gesprek met voorzitter Laporta volgt

Ronald Koeman - Reuters

Al weken hangt de vraag boven Camp Nou, het antwoord is vooralsnog niet gegeven. Is Ronald Koeman volgend seizoen nog trainer van FC Barcelona? Ook na een gesprek tussen voorzitter Joan Laporta en Koeman en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen is er nog geen duidelijkheid. In een gesprek op dinsdagavond van een half uur is de knoop niet doorgehakt, weet correspondent Edwin Winkels, die Koeman kort sprak bij het verlaten van het stadion. Op korte termijn volgt er een nieuw gesprek waarin de positie van Koeman wordt besproken.

Sinds de komst van Koeman in Barcelona, afgelopen augustus, heeft het eigenlijk altijd gerommeld binnen de club. Het begon met de vraag of Lionel Messi de club wel trouw zou blijven, daarna volgde de vroege uitschakeling in de Champions League in de achtste finales tegen Paris Saint-Germain. Enkele dagen eerder kwam de clubleiding weliswaar in handen van de Joan Laporta, die de presidentsverkiezingen won. Laporta staat bekend als een bestuurder die het gedachtegoed van Johan Cruijff onderschrijft, waarmee Koeman in wat rustiger vaarwater terechtkwam. Belabberd einde van het seizoen De storm laaide echter weer op toen Barcelona ondanks een knappe inhaalrace definitief afhaakte in de Spaanse titelstrijd. Van de laatste zes competitieduels werden er maar twee gewonnen. In het gesprek van dinsdagavond zijn de beroerde laatste weken van het seizoen besproken, maar een conclusie is er nog niet aan verbonden. Luister hier naar het radio-interview met correspondent Edwin Winkels in Langs de Lijn En Omstreken:

Koeman tekende in augustus een contract voor twee seizoenen, maar afgelopen zondag zei hij in gesprek met de NOS dat de onzekerheid groot was: "De stand van zaken is dat er geen duidelijkheid is", zei Koeman tegen verslaggever Joep Schreuder. De handelswijze van Laporta en het clubbestuur zorgt voor onvrede bij Koeman. "Ik vind dat er altijd duidelijkheid moet zijn. Twijfelen over de toekomst van een speler of een trainer is inherent aan ons vak, dat accepteer je. Maar ik vind niet dat je de media hier de kans moet geven om dusdanig over de trainer te schrijven en allerlei namen te noemen."

Joan Laporta en Ronald Koeman - ANP

Koeman sprak nadrukkelijk uit dat hij op korte termijn zekerheid wil hebben over zijn toekomst. "Daar moet duidelijkheid in komen, zowel voor de club als voor mij. Dat lijkt me duidelijk." Bekijk hieronder de reportage die verslaggever Joep Schreuder afgelopen weekeinde maakte in Barcelona: