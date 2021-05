Vitesse versterkt zich met Zwitserse middenvelder Domgjoni

De Zwitser Toni Domgjoni draagt de komende drie seizoenen het shirt van Vitesse. De Arnhemse club neemt de 22-jarige centrale middenvelder, die ook op andere posities goed uit de voeten kan, transfervrij over van FC Zürich.

De in Kroatië geboren Domgjoni, die een dubbele nationaliteit heeft, is bij Zürich vanuit de jeugd doorgestoten naar het eerste elftal, waarvoor hij in vier seizoenen onder meer 105 competitiewedstrijden en zeven duels in de Europa League speelde. Hij werkte achttien interlands af met Zwitserland onder 18.

Domgjoni is na de van Ajax overgenomen doelman Daan Reiziger de tweede versterking voor het seizoen 2021/2022.