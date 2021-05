Honderden ondernemers wachten nog op goederen van Ever Given

Motorverkoper Martijn Minnee - NOS

Honderden ondernemers wachten in Nederland nog op lading die vastzit op de Ever Given. Het containerschip, dat eind maart lange files veroorzaakte op het Suezkanaal, is nog steeds niet vrijgegeven door de Egyptische autoriteiten. Die eisen een schadevergoeding van 600 miljoen euro. Maar de verzekeraar van de rederij zou niet meer willen betalen dan 100 miljoen. Intussen ligt het schip al zeven weken voor anker in de Great Bitter Lake, een meer bij het Suezkanaal. Aan boord staan nog altijd ruim 18.000 containers met als eerste bestemming Rotterdam. Roderick de la Houssaye, voorzitter van de koepel van expediteurs Fenex, schat dat de helft van de containers voor de Nederlandse markt is bestemd. "Ik denk dat er zeker honderden Nederlandse ondernemers door getroffen zijn." Schoolagenda's en motoren Een deel van de lading op het schip is op korte termijn bederfelijk, zegt hij. "Het is een drama voor iedereen op dit moment." Een rondgang langs getroffen ondernemers leert dat de containers vol zitten met verschillende producten, zoals tuinmeubels, schoolagenda's, grondstoffen voor medicijnen, zonnepanelen en motoren:

Ondernemers wachten op lading uit Ever Given: 'Ik moet 20 keer per dag 'nee' zeggen' - NOS

Martijn Minnee van Motorcity Amsterdam vermoedt dat er van zijn leveranciers nog spullen vastzitten op het schip. "Wij zitten al lang te wachten op hele eenvoudige zaken zoals acculaders, handvatverwarmers en banden die waarschijnlijk op die boot zitten. Daardoor hebben we hele normale producten voor motorfietsen niet in huis." De blokkade in combinatie met vertragingen die vanwege de coronacrisis zijn ontstaan, zorgt ervoor dat Minnee vaker nee moet verkopen. "Hele populaire modellen zijn uitverkocht, populaire kleuren zijn op z'n vroegst in augustus leverbaar. We moeten veel mensen teleurstellen die nu graag met hun hard verdiende centjes een motor willen kopen. En wij kunnen ook niet veel meer vertellen, omdat wij van onze importeur en leveranciers ook niets te horen krijgen." Hij denkt dat op z'n vroegst bij het volgende motorseizoen, dat start in maart 2022, de voorraden weer enigszins normaal zijn. Formule 1-petjes De la Houssaye is zelf directeur van expediteur NedCargo, en heeft achttien containers op het schip zitten. Zijn klanten zitten met de handen in het haar, zegt hij. Een deel van de lading is inmiddels onverkoopbaar. Een partij noedels bijvoorbeeld, waarvan de houdbaarheidsdatum in zicht komt. En een lading petjes voor de Formule 1-race in Portugal. "Die is al voorbij. Het kost gewoon geld."

Quote Er zijn ook klanten die zeggen, ik hoef die hele lading niet meer. Roderick de la Houssaye, directeur NedCargo