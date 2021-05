Giro-organisatie past parcours aan na zwaar ongeluk met kabelbaan op Mottarone

De renners rijden niet langer over de Mottarone, de berg waar afgelopen zondag een cabine een kabelbaan tientallen meters naar beneden stortte. De enige overlevende van het ongeluk was een vijfjarig Israëlisch jongetje .

De start- en finishplaats van de etappe blijven ongewijzigd. Na het vertrek in Abbiategrasso gaan de renners nu echter via het plaatsje Gignese, waar de top van een klim van de vierde categorie ligt. De Mottarone was een berg van de eerste categorie.

Het slot van de rit is hetzelfde gebleven. Na een tussensprint in Baveno volgen nog beklimmingen van de Passo Della Colma (derde categorie) waarna de etappe finisht op de top van de Alpe di Mera (eerste categorie). De rit is twaalf kilometer korter dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Bekijk hieronder het nieuwe profiel van de etappe van vrijdag: