Trainer Galtier verlaat kampioen Lille, Gattuso van Napoli naar Fiorentina

Twee dagen na het binnenhalen van het kampioenschap van Frankrijk heeft succescoach Christophe Galtier aangekondigd Lille te verlaten. "Ik voel simpelweg diep van binnen dat mijn tijd er hier op zit", vertrouwde hij de Franse sportkrant L'Équipe toe.

De 54-jarige Galtier trad eind 2017 in dienst van de Noord-Franse club als opvolger van de ontslagen Marcelo Bielsa. Hij moest de teleurstellend presterende ploeg uit de gevarenzone loodsen. Hij slaagde daar op het nippertje in. De seizoenen daarop eindigde Lille als tweede, vierde en zondag dus als eerste in Ligue 1.

Een nieuwe werkgever kon Galtier nog niet noemen, maar hij verklapte wel aanbiedingen binnen te hebben Nice, Olympique Lyon en Napoli.

Gattuso van Napoli naar Fiorentina

Gennaro Gattuso heeft wel al een nieuwe club gevonden. Twee dagen na zijn vertrek bij Napoli ondertekende de trainer een contract bij Fiorentina.