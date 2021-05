OM eist levenslang tegen 'regelaar' van liquidaties

Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen een man die meerdere liquidaties zou hebben georganiseerd. De schutters maakten daarbij ook een vergissing, waardoor een onschuldige man in Amsterdam werd vermoord.

Het proces draait om drie liquidaties en plannen voor nog eens twee moorden in 2014 en 2015. In totaal stonden negen mannen terecht. Justitie maakte gebruik van onderschept berichtenverkeer tussen de verdachten.

Spilfiguur was volgens het OM de 33-jarige Iliass K., die de uitvoering van de liquidaties regelde. Justitie wil hem levenslang in de cel hebben. Tegen een van de veronderstelde uitvoerders werd 25 jaar cel geëist.

Tegen andere verdachten eist de officier van justitie straffen tussen de vier en acht jaar cel. Voor een van hen werd vrijspraak gevraagd wegens gebrek aan bewijs.

De leider van de organisatie was volgens het OM de 36-jarige Khalid J., die vorig jaar in Dubai werd opgepakt. De recherche beschouwt hem als een grote speler in de internationale cocaïnehandel.

Vergissing

De afrekeningen waar het in dit proces om gaat hebben te maken met een conflict tussen twee groepen in het Amsterdamse criminele milieu, dat vanaf 2012 speelde. Over en weer vonden liquidaties plaats.

Maar in 2014 werd bij vergissing ook de onschuldige Stefan Eggermont doodgeschoten. Hij werd aangezien voor een crimineel die in dezelfde buurt woonde en in hetzelfde type auto reed. Volgens het OM werd een van de schutters daarna zelf uit de weg geruimd door zijn eigen organisatie.

Lugubere lijsten

De moorden werden volgens het OM gedegen voorbereid. De verdachten gebruikten telefoons om versleuteld mee te communiceren, peilbakens, kogelvrije vesten en gestolen auto's. Slachtoffers werden uitgebreid geobserveerd.

De officier van justitie sprak over "lugubere to-dolijsten" die werden afgewerkt. "Verdachten hebben voorpret over de gewelddadige dood van iemand anders. De wijze waarop er werd beschikt over leven en dood is huiveringwekkend."

De rechtbank doet in augustus uitspraak.