Nederlandse baanwielrenners mijden EK in Minsk, maar 'geen politiek statement'

"We hebben besloten: we gaan niet", aldus algemeen directeur Thorwald Veneberg. "Onder de huidige omstandigheden is het niet verantwoord, voor het welzijn van de sporters en stafleden, om naar Wit-Rusland te reizen. Op dit moment wegen de nadelen absoluut niet op tegen de sporttechnische voordelen."

De Nederlandse baanwielrenners reizen niet af naar de Europese kampioenschappen, die van 23 tot en met 27 juni in Minsk gehouden zouden worden. Dat is de conclusie van wielerbond KNWU na overleg met sportkoepel NOC*NSF, de baancommissie van de Europese wielerbond UEC en de coaches.

De directe aanleiding is de arrestatie van activist en journalist Roman Protasevits en zijn vriendin Sofia Sapega. Protasevitsj speelt een belangrijke rol in het verzet tegen het autoritaire bewind van president Aleksandr Loekasjenko en werd afgelopen zondag gearresteerd, nadat zijn vlucht naar de Litouwse hoofdstad Vilnius op last van de Wit-Russische regering werd omgeleid naar Minsk.

De roep om internationale sancties tegen het Wit-Russische regime is groot. De Europese Unie heeft alle luchtvaartmaatschappijen in de EU gevraagd om niet langer over Wit-Rusland te vliegen en beraadt zich op verdere maatregelen.

"Het is geen politiek statement", bezweert Veneberg. "Dat lijkt me ook niet handig als enkele sportbond. We hebben dit besluit gemaakt op basis van de veiligheid en het welzijn van de renners."

"Als je een statement maakt, dan moet dat goed worden overlegd", legt Veneberg uit, "onder anderen met Buitenlandse Zaken en andere sectoren. Misschien heeft een statement van ons wel hele grote gevolgen voor bedrijven die daar gevestigd zijn zonder dat wij dat kunnen overzien. Maar zover is het niet gekomen, want wij hebben dit besluit op sporttechnische gronden al gemaakt."

Al langer twijfels over Wit-Rusland

Bij de wielerbond bestonden al langer twijfels over de veiligheidssituatie en gezondheidssituatie in Wit-Rusland. Zo bestaat er in het land geen strikt testbeleid met betrekking tot de coronapandemie. "Het zijn allemaal onzekerheden. En dan hebben we covid nog niet eens genoemd. De nadelen wegen niet op tegen de sportieve voordelen."

Om die reden zouden wereldtoppers als Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli al niet deelnemen aan het EK.

Maar voor olympiagangers in de duuronderdelen, zoals Jan-Willem van Schip, Joeri Havik, Kirsten Wild en Amy Pieters is de afzegging een hard gelag.