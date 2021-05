Sprinter Martina lacht niet als het regent: 'Als de zon schijnt, komen de tijden vanzelf'

Churandy Martina wacht met smart op zomerse temperaturen. De 36-jarige Antilliaanse sprinter is in voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio, maar het koude en natte weer in Nederland zit hem flink in de weg. "Ik hoop dat het op 6 juni 25 graden is", blikt hij vooruit naar de FBK Games op die dag in Hengelo. Daar is hij nog altijd een van de blikvangers van het hoogwaardige deelnemersveld.

Martina heeft gevoelige spieren, die hem in het verleden al vaker parten speelden. De goedlachse atleet is een liefhebber van de zon. Hoe warmer, hoe beter voor Martina. De Nederlandse recordhouder op de 100 en 200 meter (9,91-19,81) hoopt in juli in Tokio zijn vijfde Spelen af te werken. En hij is niet van plan in Japan als bladvulling te dienen. "Ik ga voor de finale, voor een medaille. Niet om de eerste ronde te lopen."

Als eerste in Nederland onder de 10 seconden

Martina zit in de nadagen van een prachtige carrière. Op 6 juni staat hij voor de veertiende keer aan de start bij de FBK Games. Het evenement in Hengelo viert de veertigste verjaardag. Martina, die zijn eerste grote titeltoernooi in 2003 liep bij de WK in Parijs, heeft er mooie herinneringen aan. Hij liep er als eerste atleet een 100 meter in Nederland onder de tien seconden. In 2009 kwam hij in Hengelo uit op 9,97 seconden.