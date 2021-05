Drie oefenduels Oranje-voetbalsters voor Spelen, 'uitzwaaiwedstrijd' op 3 juli

De Nederlandse voetbalsters werken in de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio drie oefenduels af. Met Italië en Noorwegen zijn de eerste twee tegenstanders bekend, maar nog niet duidelijk is wie de opponent in de 'uitzwaaiwedstrijd' zal zijn.

Oranje begint de oefencampagne op 10 juni in Ferrara tegen Italië. Vijf dagen later volgt in het stadion van FC Twente in Enschede de confrontatie met Noorwegen. Of daar publiek aanwezig mag zijn, wordt binnenkort besloten.

Definitieve selectie

Een dag na die tweede wedstrijd gaat bondscoach Sarina Wiegman haar definitieve olympische selectie prijsgeven. Die zal bestaan uit achttien namen, terwijl er vier speelsters op de reservelijst terecht zullen komen. Ook dat kwartet reist mee naar Japan.

Voor vertrek naar Tokio speelt de ploeg van Wiegman, die na de Spelen afscheid neemt van Oranje, nog een laatste oefenwedstrijd op eigen bodem. Tegenstander en locatie van dat duel op 3 juli maakt de KNVB in een later stadium bekend.

Nederland speelt in de groepsfase van het olympisch toernooi in Japan tegen Zambia (21 juli), Brazilië (24 juli) en China (27 juli).