Rechtszaak Martien R. gaat door ondanks uittocht verdachten en advocaten

Ook al weigeren verdachten en advocaten nog te komen, het megaproces tegen een Brabantse woonwagenfamilie gaat gewoon door. Dat zei de rechtbank in Den Bosch vandaag in de zaak rond 'Operatie Alfa'.

In de zaak staan vijftien verdachten terecht voor grootschalige drugs- en wapenhandel. Ze zouden hebben geopereerd vanaf een woonwagenkamp in Oss.

Hoofdverdachte Martien R. maakte afgelopen vrijdag bekend dat hij niet meer naar de rechtszaal komt omdat hij geen vertrouwen meer heeft in een eerlijk proces. Directe aanleiding was de afwijzing van alle verzoeken van de verdediging. Die wilde onder meer informatie over een afluisteroperatie van de politie, maar dat vond de rechter niet nodig.

Vanochtend maakten vijf andere verdachten, de meeste familie van Martien R., bekend dat ze ook niet meer komen en dat ze hun advocaten opdragen ook niet meer op te treden. "Er zijn manco's in het dossier aangetoond door de verdediging", zei verdachte Toon R. "Maar u toont daar geen interesse voor. Ik wil niet meedoen aan dit schijnproces."

Poppenkast

Zijn medeverdachten noemden de rechtszaak "de Jerry Springer show, alleen voor de media" en "een combinatie van Circus Renz, Mies Bouman en een poppenkast".

Ook de advocaten waren zeer kritisch over de rechtbank. "Er is geen enkel verzoek toegewezen en de rechters stellen geen enkele kritische vraag aan het OM", zei Fébe Schoolderman, raadsvrouw van de zoon van Martien R. "De rechters hebben geen interesse in de waarheid, geen oog voor het individu. U gaat de verdachten wel aanhoren maar het vonnis ligt al klaar."

De rechtbank ging vandaag niet in op de verwijten, maar zei wel de situatie te betreuren. De patstelling in dit proces is uniek in Nederland. Niet eerder liepen zoveel verdachten en advocaten weg.

Bezinning

Afgelopen week verzocht de advocaat van Martien R. de rechtbank om zich terug te trekken. De rechters wilden het Pinksterweekend gebruiken voor bezinning. Het Openbaar Ministerie wilde dat de zaak doorgaat om te voorkomen "dat de voortgang van het proces op deze manier wordt gegijzeld".

Na opnieuw een lange pauze maakte de rechtbankvoorzitter vanmiddag bekend dat de zaak gewoon doorgaat. Voordat de verdachten de zaal verlieten, vroeg hij of ze dit vrijwillig, weloverwogen en na overleg met hun advocaat deden. Dit om na te gaan of ze de gevolgen van hun keuze inzien.

Een proces kan ook zonder aanwezigheid van verdachten worden gevoerd, maar dan kunnen er geen vragen worden gesteld en ontbreekt de tegenspraak. De rechtbank wilde de verdachten niet dwingen om aanwezig te zijn, omdat ze dan toch zullen zwijgen.

Microfoons

Voor het Brabantse megaproces zijn achttien zittingsdagen uitgetrokken. De groep rond Martien R. staat terecht voor de handel in grote hoeveelheden cocaïne, xtc en wapens.

De politie wist microfoons en camera's te verstoppen in een schuurtje op het woonwagenkamp in Oss, waar de groep criminele zaken besprak. Ook komt er bewijs uit onderschept berichtenverkeer.

In november 2019 volgde onder de naam 'Operatie Alfa' een reeks invallen en doorzoekingen. Naast drugs vond de politie tientallen pistolen, automatische wapens en handgranaten.