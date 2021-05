669 wapens ingeleverd in Den Haag, politie trots én verontrust

Bij de politie in de regio Den Haag zijn 669 wapens ingeleverd. Dat is het resultaat van een inzamelingsactie die van 17 tot en met 22 mei liep. De wapens konden in die periode ingeleverd worden zonder dat de eigenaar vervolgd zou worden voor het bezit ervan.

Bij alle politiebureaus in de regio stonden gele kliko's om messen en stootwapens in te deponeren. Vuurwapens haalde de politie bij de mensen thuis op. Aanleiding voor de inleveractie is de toename van het aantal steekincidenten onder jongeren.

Er werden in totaal 30 vuurwapens ingeleverd. De rest zijn steek-, stoot-, of slagwapens en een alarmpistool. Er werden ook veel nepwapens ingeleverd, zoals een geweer voor airsoft. Dat zijn replica's die niet van echt te onderscheiden zijn en waarmee kleine balletjes onder luchtdruk afgevuurd kunnen worden. Ook is pepperspray overgedragen aan de politie.

Jasper van der Duin is projectleider van de actie. Hij zegt trots te zijn dat er zoveel is ingeleverd. "Deze oogst spreekt voor zich. Maar het is natuurlijk ook verontrustend dat er zoveel in omloop is." Hij zou graag zien dat ouders in gesprek gaan met hun kinderen over wapenbezit. "Messen horen alleen in de keukenla en niet ergens anders."

De politie had flink wat tafels nodig om de wapens te presenteren: