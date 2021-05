Willem II niet verder met Petrovic: 'Kunnen niet aan wensen voldoen'

Willem II gaat niet verder met Zeljko Petrovic, de trainer die de club in de eredivisie hield. Technisch directeur Joris Mathijsen geeft aan dat hij de trainer dankbaar is voor de de intensieve en prettige samenwerking, maar dat na een evaluatie is gebleken dat Willem II qua invulling van staf en selectie niet kan voldoen aan de wensen van de coach.

Petrovic zegt op zijn beurt trots te zijn dat hij de kans en het vertrouwen heeft gekregen om de Tilburgers in de eredivisie te houden. "Dat is het niveau waar de club thuishoort. Ik wil spelers, staf, directie en kantoorpersoneel bedanken voor de manier waarop ik ontvangen ben en heb kunnen werken. Daarnaast ben ik blij voor de supporters dat we erin zijn gebleven."

De Montenegrijn begon eind januari als interim-hoofdtrainer van Willem II, als opvolger van de ontslagen Adrie Koster. Bij zijn aantreden stond de club op de voorlaatste plaats met tien punten uit achttien duels. In de zestien resterende wedstrijden behaalde Willem II 21 punten. Voor zijn Tilburgse periode was Petrovic assistent van Dick Advocaat bij Feyenoord.

Begin deze maand moest Petrovic even verstek laten gaan vanwege een acute hernia. In het slot van de competitie, waarin werd gestreden om lijfsbehoud, was hij er wel weer bij.